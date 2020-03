Drastische Maßnahmen

Während in Deutschland viele Rettungsschirme aufgespannt werden, um Arbeitsplätze zu sichern, sehen US-Buchhandlungen in der Coronavirus-Krise wenig Spielraum. Dass immer mehr Sortimenter ihre Läden per staatlicher Vorgabe oder auch freiwillig temporär schließen, hat vor allem für die Mitarbeiter Folgen, die arbeits- und sozialrechtlich viel unzureichender geschützt sind als ihre deutschen Kollegen.

Wenn die Nachrichten, die seit einigen Tagen über den Atlantik dringen, ein Maßstab sind, droht im stationären Handel eine Entlassungswelle ungeahnten Ausmaßes. Seit Mitte März hat ein halbes Dutzend führender Indie-Buchhandlungen mindestens 800 Mitarbeiter entlassen.

Nachfolgend nur zwei Beispiele, wie drastisch der Aderlass im US-Buchhandel ausfallen kann:

...