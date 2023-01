Douglas Preston und Lincoln Child auf Zeitreise

Bestseller international, Bücher und Autoren

Fast 30 Jahre sind vergangen, seit die beiden US-Autoren Douglas Preston und Lincoln Child die Serie über den Special Agent Aloysius X.L. Pendergast ins Leben riefen.

Nach dem ersten Buch „Relic“ (1997 auch verfilmt) über ein mörderisches Monster, das in einem Museum auf der Suche nach Opfern ist, erschienen 19 weitere Bände, in denen sich Pendergast allerlei kuriosen oder mystischen Fällen stellen müssen.

Die Nachfrage ist groß, so ist es keine Überraschung, dass sich auch der 21. Band der Serie in den USA wieder in den Bestsellerlisten platziert, zum Erscheinungstermin direkt auf Platz 1 der Hardcover-Liste. „The Cabinet of Dr. Leng“ (Grand Central Publishing) lautet der Titel. Preston und Child haben dafür tief in die literarische Trickkiste gegriffen und präsentieren ein fantastisches Abenteuer um Zeitreisen: Pendergast und seine Gehilfin Constance Green bewegen sich auf verschiedenen Zeitebenen über mehr als ein Jahrhundert getrennt. Greene versucht einen Mord in der Zukunft zu verhindern, Pendergast will einen Weg finden, wieder an ihre Seite zu gelangen. So hangeln sich beide parallel, aber getrennt voneinander durch die Zeit.

„The Cabinet of Dr. Leng“ setzt dabei eine Reihe von Entwicklungen in Gang, die wohl erst in den kommenden Ausgaben der Serie gelöst werden können.

Auf dem deutschsprachigen Markt sind die Thriller bisher bei Knaur erschienen. Dort soll auch der 21. Fall im Hardcover veröffentlicht werden: Für den 1. Dezember 2023 ist der Titel als „Death – Das Kabinett des Dr. Leng“ angekündigt, wie es beim Verlag heißt. Vorgänger „Bloodless“ schaffte es Ende 2021 bis auf Platz 20 der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Im Hardcover Sachbuch rangiert in den USA noch immer die Biografie „Spare“ von Prinz Harry auf Platz 1.

Großbritannien: Hannah Kaner

In der englischen Bestsellerliste feiert eine Debütautorin einen besonderen Erfolg: Mit ihrem Erstlingsroman „Godkiller“ platziert sich Hannah Kaner direkt auf Platz 1 der Originalausgaben. Der Fantasy-Titel ist im HarperCollins-Imprint HarperVoyager erschienen, das sich auf Fantasy, Science Fiction und Horror spezialisiert hat.

„Godkiller“ erzählt die Geschichte von Kissen, deren Familie von den Gehilfen eines Feuergotts getötet wurde. Jetzt verdient sie ihren Lebensunterhalt mit dem Töten von Göttern, und es macht ihr Spaß. Das heißt, bis sie einen Gott findet, den sie nicht töten kann: Skedi, ein Gott der Notlüge, hat sich irgendwie an einen jungen Adligen gebunden, und beide sind auf der Flucht vor unbekannten Attentätern. Kaner streut noch ein paar Figuren wie Dämonen und Ritter ein und trifft mit der Mischung den Zeitgeist.

In Deutschland ist der Titel bisher nicht erschienen.

Frankreich: Maud Anka

Das gilt auch für Maud Ankaoua. Die Autorin, Rednerin und Coach kommt eigentlich aus der Welt der Finanzen und Geschäftsstrategien. Daneben verfasst sie aber Wohlfühlromane rund um Herz und Liebe.

In Ankaouas aktuellem Buch „Plus jamais sans moi“ (Nie wieder ohne mich), erschienen bei Libraire Eyrolles, geht es um Constanze, eine brillante Anwältin, bekommt einen Job in einer Elite-Anwaltskanzlei. Doch als sie sich ihren Vierzigern nähert, fühlt sie sich zerbrechlich und unsicher. Sie verliebt sich in Lucas und wartet darauf, dass der seine Frau verlässt, wie er es versprochen hat. Als sie gerade ihren Vertrag unterschrieben hat, erfährt Constance, dass sie eine Art Probezeit absolvieren muss…

Auch Ankaoua ist bisher auf dem deutschen Buchmarkt nicht erschienen.