Dörte Bluhm übernimmt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Hinstorff Verlags

Aus den Unternehmen

Dörte Bluhm übernimmt .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Rostocker Journalistin und Autorin verstärkt Hinstorff-Kogge.

Seit Oktober gehört die Journalistin und Autorin Dörte Bluhm zur Besatzung der Hinstorff-Kogge. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Schon als Kind war der Hinstorff Verlag für die Rostockerin ein Begriff, später veröffentlichte sie dort selbst drei Bücher zur Regionalgeschichte. Nach PR-Tätigkeiten für verschiedene Unternehmen und Institutionen in Mecklenburg und Vorpommern heuerte die studierte Historikerin nun im traditionsreichen Haus in der Rostocker Altstadt an.

Der Verlag:

Mit mehr als 300 lieferbaren Titeln und jährlich rund 40 Novitäten bietet der traditionsreiche Rostocker Hinstorff Verlag ein anspruchsvolles Programm in den Bereichen Bildband, Sachbuch, Maritimes, Belletristik, Kochbuch, Kinder- und Hörbuch sowie Niederdeutsch. Im Jahr 2021 feierte Hinstorff sein 190-jähriges Jubiläum.