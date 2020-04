DK bringt mit Magazin »ELTERN« eine Buchreihe heraus

Verlage

Der DK Verlag ergänzt sein Ratgeberprogramm um eine neue Buchreihe: „ELTERN-Ratgeber“ entsteht gemeinsam mit dem gleichnamigen Gruner + Jahr-Magazin „ELTERN”.

Die Reihe, die ab dem Herbstprogramm im DK Verlag erscheint, beschäftigt sich mit Themen, die junge Eltern umtreiben.

Dazu bereiten Autoren des Magazins in Buchform Fragen und Probleme auf, „die vor, während und nach der Geburt eines Kindes auftauchen können”, heißt es vom Verlag. Auch Experteninterviews und Erfahrungsberichte sind Teil des Konzepts.

Zum Start erscheinen Ende August die beiden Titel, „Mein Weg zur selbstbestimmten Geburt“ und „Schlaf, mein Baby, schlaf“.

„Uns ist es wichtig, Themen nicht nur anzureißen, sondern sie realistisch und kompetent zu beantworten“, sagt DK-Verlegerin Monika Schlitzer. „Die Ratgeber sollen Hintergrundinformationen liefern, Orientierung geben, und Angst und Verunsicherung nehmen in einer Lebensphase, in der alles auf den Kopf gestellt wird und es so viele unterschiedliche Meinungen gibt.“