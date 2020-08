Disney in düster

Bücher und Autoren

Kindgerechte bunte Märchen mit vorbildhaften Hauptfiguren – so präsentiert sich die Disney-Welt auf den ersten Blick. Zum Strahlen werden die ProtagonistInnen jedoch vornehmlich durch ihre dunklen AntagonistInnen gebracht. Eben jenen widmet Carlsen seit März 2019 mit „Disney Villains“ eine eigene 6-bändige Buchreihe ab 14 Jahren, deren letzten beiden Bände in dieser Woche in die SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik einsteigen. 2016 hatte der Verlag sich ein umfangreiches Disney-Lizenzpaket gesichert, das zuvor unter Parragons Dach residierte.

Jeder Band von Autorin Serena Valentino (übersetzt von Ellen Flath) widmet sich dabei einem anderen Disney-Bösewicht. Der erste Titel „Die Schönste im ganzen Land“ dreht sich um die Schneewittchen-Welt, „Das Biest in ihm“ geht auf „Die Schöne und das Biest“ zurück, „Die Einsame im Meer“ greift Arielles Gegnerin auf und „Das Geheimnis der dunklen Fee“ wendet sich der Geschichte Dornröschens zu. Dieser 4. Band schaffte es im März auf Platz 14 des Hardcover-Rankings.

Der jetzt veröffentlichte Band 5 „Das verzauberte Haar“ zu Rapunzel steigt ebenfalls neu auf Platz 14 ein, der zeitgleich publizierte Band 6 „Das Geheimnis der Schwestern“ platziert sich auf der 16. In diesem geht es um drei Schwestern, die die Schurken der Disney-Welt zu dem gemacht haben, was sie sind.

Bei Ravensburger liegt ein gleichnamiges Spiel vor. In den USA ist die Buchreihe bei Disney Press erschienen. Eine geplante passende Streaming-Serie wurde abgeblasen. Diese sei für den eigenen Streaming-Dienst Disney+ zu düster.

