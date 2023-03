Digitalpublisher Bookwire expandiert in die USA

Digital, Verlage

Das Digital-Publishing-Unternehmen Bookwire hat im Übersee-Markt schon länger einen potenziell lukrativen Markt gesehen. Schon vor knapp zwei Jahren benannte das Unternehmen mit den Sitzen in Frankfurt und Dortmund Raquel Plitt zur Büroleiterin in einem neuen New Yorker Büro.

Jetzt unterstreicht Bookwire die Pläne durch die Gründung einer ganz neuen Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten. Mit Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen die Digital-Publishing-Expertin Brittyne Lewis zur Country Managerin für die USA ernannt, die für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens auf dem Markt verantwortlich sein wird. Dieser Schritt solle als ein „klares Indiz für das ehrgeizige Ziel von Bookwire“ sein, eine starke Präsenz auf dem US-Markt aufzubauen und spezialisierte Dienstleistungen anzubieten, die auf die besonderen Bedürfnisse von US-Verlagen zugeschnitten sind. Das neue US-Team bildet die Grundlage für das künftige Wachstum des Unternehmens auf diesem Markt.

Bookwire setzt damit auf eine langfristige Wachstumsstrategie in den USA, mit dem Ziel, das aus Deutschland stammende internationale Unternehmen nachhaltig im amerikanischen Markt zu etablieren. Mit der Gründung der US-Tochtergesellschaft wird Bookwire ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen im Bereich des digitalen Publizierens anbieten und versteht sich dabei als nahtloser Full-Service-Anbieter für Verlagskunden jeder Größe.

Mit der neuen Tochtergesellschaft wächst das digitale Verlagshaus Bookwire auf sieben internationale Standorte in Europa, Südamerika und den USA mit insgesamt 150 Mitarbeitern.