Bookwire entwickelt NFT-Marktplatz

Spekulanten und Sammler wittern einen neuen Markt, andere warnen vor der nächsten Blase: Der Hype, der sich in den vergangenen Monaten um die NFT-Technologie entfaltet hat, hat seinen vorläufigen Höhepunkt in einer Versteigerung des Auktionshauses Christie’s gefunden. Dort wechselte das Werk „Everydays: The First 5000 Days“ des Digitalkünstlers Beeple öffentlichkeitswirksam den Besitzer. Das lag vor allem an der spektakulären Summe: 69 Mio US-Dollar, letztlich gezahlt für eine Datei.

Möglich wird solch ein Handel mit digitalen Gütern durch Non-Fungible Token, kurz NFT, die in der von einfachen Reproduktionsmöglichkeiten geprägten digitalen Welt Originalität und Besitzansprüche beurkunden.

NFT als digitaler Besitznachweis

„Das Potenzial von NFT ist stark wachsend“, meint Bookwire-Mitgründer und -Geschäftsführer John Ruhrmann. Der Digitaldienstleister lotet seit Längerem mögliche Blockchain-Anwendungen für Verlage aus und will speziell die NFT-Technologie jetzt für sie nutzbar machen: „Die Zertifizierung von digitalen Originalen, die diese zum handelbaren Gut machen, fanden wir den spannendsten Anwendungsfall.“