Differenzierte Marktentwicklung

Trendforscher sprechen aktuell wieder von Cocooning, dem Rückzug ins Private, der zwangsläufig noch eine Weile andauern wird. Von der Corona-Stubenhockerei profitieren im Sinne von „schöner Wohnen“ Baumärkte und Möbelhändler. Die Häuslichkeit klingt aber auch nach einer guten Rahmenbedingung fürs Buch, und immerhin hat sich die Buchbranche im Vergleich zu anderen Handelszweigen auch ganz gut geschlagen.

In Deutschland wurde im August wie zuvor im Juli auf Vorjahresumsatzniveau gekauft, stationär zeigte sich lediglich der Effekt eines fehlenden Verkaufstags. In Österreich und in der Schweiz war die Entwicklung dagegen schwächer. Diese differenzierte Entwicklung hat sich auch im September-Auftakt fortgesetzt.

Die Monatszahlen für August ...