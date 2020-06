Neue Wege zum Kunden: »Diese Erfahrungen jetzt klug nutzen«

Der Change durch die Coronakrise eröffnet auch Chancen. In der Not des Lockdowns und geschlossener Läden haben Buchhändlerinnen und Buchhändler ihre bisherige Zurückhaltung aufgegeben: Statt der gewohnten Gespräche in der Buchhandlung haben für sie überwiegend neue, digitalen Formate genutzt, um den Kundenkontakt zu erhalten und weiterhin in gewissem Umfang Bücher zu verkaufen. Buchhandlungen haben so digitale Wege zum Kunden gefunden und Erfahrungen gesammelt, sie weiter genutzt werden sollte, fordert Beraterin Ellen Braun.

Sie formuliert 18 Fragen zur digitalen Weiterentwicklung, zur Kundenorientierung und zur Veränderung der Organisation einer Buchhandlung.

