Diese Bücher werden im »Literarischen Quartett« besprochen

Am 1. Mai lädt Thea Dorn zum nächsten „Literarischen Quartett“. Zu Gast sind die Schriftstellerin und Journalistin Eva Menasse, der Schauspieler Matthias Brandt und der Schriftsteller Eugen Ruge.

„Können Bücher in der Corona-Krise Hilfe geben oder Trost spenden?“, heißt es in der Sendungsankündigung. „Anders als sonst stehen dieses Mal nicht nur aktuelle Titel im Fokus.“

Folgende Bücher werden besprochen:

Adeline Dieudonné: Das wirkliche Leben, dtv

Das wirkliche Leben, dtv Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen: Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch. Übertragung ins moderne Deutsch von Reinhard Kaiser, Die Andere Bibliothek

Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch. Übertragung ins moderne Deutsch von Reinhard Kaiser, Die Andere Bibliothek Gabriel García Márquez: Hundert Jahre Einsamkeit. Neu übersetzt von Dagmar Ploetz, S. Fischer Verlag

Hundert Jahre Einsamkeit. Neu übersetzt von Dagmar Ploetz, S. Fischer Verlag Elizabeth Strout: Die langen Abende, Luchterhand Literaturverlag

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Sendung im Berliner Ensemble ohne Publikum aufgezeichnet. Die Sendung wird am 1. Mai, um 22.45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek ist sie am selben Tag bereits ab 10.00 Uhr verfügbar. Die folgende Sendung zeigt das ZDF am 5. Juni 2020.