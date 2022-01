Die Wettbewerbe der Stiftung Buchkunst starten wieder

Aus den Unternehmen

Die Stiftung Buchkunst lädt ab sofort zur Teilnahme an ihren beiden Wettbewerben »Die Schönsten Deutschen Bücher 2022« und »Förderpreis für junge Buchgestaltung 2022« ein. Der Einsendeschluss für beide Wettbewerbe ist der 31. März 2022. Alle Infos zu den Wettbewerben und der Teilnahme befinden sich auf der Webseite der Stiftung, die parallel zur neuen Wettbewerbssaison einen neuen Anstrich erhalten hat.

Die Schönsten Deutschen Bücher 2022

Einsendeschluss: 31. März 2022

Im Wettbewerb der »Schönsten Deutschen Bücher« wählen zwei Expertenjurys in einem mehrstufigen Verfahren die 25 schönsten Bücher des Jahres aus. Die Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten. Die prämierten Bücher setzen Zeichen und zeigen Strömungen der deutschen Buchproduktion auf. In jeder der fünf Kategorien »Allgemeine Literatur«, »Wissenschaftliche Bücher, Fachbücher, Schul- und Lehrbücher«, »Ratgeber, Sachbücher«, »Kunstbücher, Fotobücher, Ausstellungskataloge« und »Kinderbücher, Jugendbücher« gibt es jeweils fünf Preisträger. Die Auswahl berücksichtigt auch das leisere, gut typografierte Lesebuch. Die prämierten Titel sind gleichzeitig für den mit 10.000 Euro dotierten »Preis der Stiftung Buchkunst« nominiert.

Der Wettbewerb richtet sich an Verlage, Buchgestalter:innen und die produzierenden Betriebe. Eingereicht werden können Neuerscheinungen der Jahre 2021 und 2022 (Erscheinungsdatum: 01.04.2021 – 31.03.2022).

Sollte das eingereichte Buch einen regionalen Bezug haben, besteht außerdem die Möglichkeit sich mit dem Anmeldeformular gleichzeitig zum Wettbewerb »Deutschlands schönstes Regionalbuch« anzumelden.

Förderpreis für junge Buchgestaltung 2022

Einsendeschluss: 31. März 2022

Der »Förderpreis für junge Buchgestaltung« möchte außergewöhnliche, neue Ideen zu gedruckten Büchern oder hybriden Buchformen – und damit Entwicklungen im Medium Buchgestaltung – und Buchimpulse für morgen sowie Qualitätskonzepte von heute sichtbar machen. Hier steht nicht die technische Perfektion, sondern die Idee im Vordergrund. Im Wettbewerb »Förderpreis für junge Buchgestaltung« werden von einer aus Gestalter:innen und Hochschulexpert:innen besetzten Jury drei mit je 2.000 Euro dotierte Gewinnertitel ausgewählt, die das Medium Buch weiterdenken.

Die prämierten Bücher beider Wettbewerbe sowie deren Short- und Longlist werden auf der Frankfurter Buchmesse ausgestellt.

Alle nötigen Informationen und Formulare zur Teilnahme finden Sie auf stiftung-buchkunst.de