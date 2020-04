März-Umsatz: Die Vollbremsung

Der deutsche Buchumsatz ist im März durch die Coronavirus-Restriktionen eingebrochen. Der leichte Aufwind des stationären Handels zu Jahresanfang ist radikal umgeschlagen.

Ab Mitte März geschlossene Läden und eine vom Corona-Schock jäh abgekühlte Konsumneigung: Dafür hat sich der deutsche Buchhandel im März sogar noch relativ gut geschlagen. Der erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände hat ein Grundinteresse an Büchern eher befördert. Was fehlte, waren Sichtbarkeit und Gelegenheit für Entdeckungen.

Die aktuellen Kennzahlen auf Basis des Handelspanels von Media Control:

Deutschland Gesamtmarkt: Über alle Vertriebswege, mit stärker...