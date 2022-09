Die Suche nach der neuen Weltordnung

Die Welt steckt voller akuter, mittel- und langfristiger Krisen. Die Sachbuch-Verlage versuchen, sie einzuordnen und zu analysieren. Ein politisches Großthema ist die Rolle der Großmächte USA und Chinas.

Gute Laune stellt sich beim Blick auf die Weltlage derzeit nicht ein. Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, der sich in diesem Sommer in seinen Auswirkungen noch einmal nachdrücklich dargestellt hat, eine Pandemie zwischen Normalisierung und Warnstufe Gelb, dramatische Kostensteigerungen in fast allen Lebensbereichen. Probleme, wohin man schaut.