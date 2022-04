Literatur zu den Betriebsratswahlen: Die Stimme der Arbeitnehmer

Alle 4 Jahre werden von März bis Mai die Betriebsräte neu gewählt. Verlage vermitteln Basiswissen und informieren über Neuerungen.

Alle 4 Jahre werden in Deutschland die Betriebsratsgremien neu gewählt. In diesem Jahr ist es wieder so weit: Seit dem 1. März und bis zum 31. Mai finden die Betriebsratswahlen statt. Für Verlage und Buchhandel ist die begleitende Fachliteratur, die vor allem nach der Wahl bis hinein ins erste Halbjahr des darauf folgenden Jahres stark gefragt ist, eine solide Einnahmequelle, auch, weil die Gremien einen gesetzlich verbrieften Anspruch auf Fachliteratur haben.