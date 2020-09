»Nutzen Sie die Sortimentsbreite der Ratgeberverlage«

Nadja Kneissler sieht derzeit ein großes Potenzial für Ratgeberthemen. Sie wünscht sich ein größeres Engagement der Sortimenter für das Segment.

Als Leiterin des auf Sportthemen spezialisierten Verlags Delius Klasing beobachtet Nadja Kneissler in diesem Jahr ein gewachsenes Interesse vieler Buchkäufer an Themen aus der Special-Interest-Welt. Im folgenden Gastbeitrag ruft die Vorsitzende des Verleger-Ausschusses im Börsenvereins-Vorstand Sortimenter dazu auf, diese Gelegenheit zu nutzen und Ratgebern – sowohl in den Regalen der Buchhandlungen als auch bei allen digitalen Ambitionen – mehr Raum zu geben.