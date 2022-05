Die optimale Nachfolgeregelung im Buchhandel

Buchhandel, Einzelhandel, Handel, Veranstaltung

(inkl. Bewertung des Unternehmens sowie Testament und Vollmachten)

Jedes Jahr – so schätzt das Institut für Mittelstandsforschung – werden ca. 140.000 Unternehmen in Deutschland „übergabebereit“; das heißt der Eigentümer oder die Eigentümerin beabsichtigt, sich in absehbarer Zeit aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Allerdings sind nur ca. 30.000 Unternehmen „übergabereif“; bedeutet, sie können in Zukunft mit einer positiven Rendite arbeiten.

Die Nachfolge regelt ein Unternehmer oder eine Unternehmerin normalerweise nur ein Mal im Leben. Umso wichtiger ist es, diese gut vorzubereiten und als Teil der Unternehmensgeschichte sowie als strategische Aufgabe eines jeden Unternehmers zu sehen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Übergabe ist zunächst die persönliche Bereitschaft, sich mit dem Thema Nachfolge zu beschäftigen und individuelle Ziele zu definieren.

Im folgenden pubiz-Webinar informiert Berater Joachim Merzbach über die notwendigen Schritte.

Inhalt:

Unternehmensübertragungen in Deutschland

Gründe von Verkäufen und Käufen von Buchhandlungen und Verlagen

geordnete Geschäftsübergabe bedeutet sorgfältige Planung

betriebswirtschaftliche Aspekte

steuerrechtliche Aspekte

rechtliche Aspekte

psychologische Aspekte

die häufigsten Fehler bei der Nachfolgeregelung

die geheimen Ängste bei der Nachfolgeregelung

die Unternehmensbewertung

die unterschiedlichen Rechenmethoden mit Beispielen

die Ermittlung eines „angemessenen“ Kaufpreises

Testament und Vollmachten

Zielgruppe:

Kaufinteressenten / Verkaufsinteressenten aus der Branche (sowohl für Buchhandlungen als auch Verlage); Inhaber von kleineren und mittleren Unternehmen; Existenzgründer; Seiteneinsteiger

Referent: Joachim Merzbach ist seit 44 Jahren im Buchhandel tätig, die letzten 25 Jahre als selbständiger Unternehmensberater – nur für den Buchhandel (Verlage und Sortiment) – mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt. Zuvor war er 11 Jahre lang Dozent an den Schulen des Deutschen Buchhandels (heute mediacampus frankfurt), Redaktionsleiter Berufliche Bildung beim Klett Verlag sowie Geschäftsführer des Gehlen Verlags (damals Holtzbrinck-Gruppe). Neben der Betreuung seiner Erfa-Gruppen sind Nachfolgeregelungen sein aktuelles, hauptsächliches Aufgabengebiet.

Termin:

Donnerstag, 12. Mai 2022, 12 Uhr