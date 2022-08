Motor + Motorsport: Die Macht der Maschinen

Bücher und Autoren

Motoren, Maschinen, mächtig viel Kraft: Was immer angetrieben wird, stößt auf Interesse des vor allem männlichen Publikums. Autos stehen aber im Mittelpunkt.

Die Themenbestseller Motor & Motorsport werden natürlich vom Thema Auto dominiert. Ob nun Prominente mit ihren Autos (wie beim Motorbuch-Titel „Motorlegenden: Elvis Presley“) oder spezifische Titel über bestimmte Autotypen von BMW oder Ferrari: Die Verlage haben zahlreiche passende Novitäten am Start. Interessant: Gerade Fahranfänger sorgen für Schwung in der Liste. Die aktuellen Führerschein-Fragebögen Klasse B (Markt + Technik) helfen bei der Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung und rangieren damit hoch in der Leser-Gunst und in der Themenbestsellerliste.

Zwischen vielen Auto-Titeln ragen 3 Titel heraus:

Köhlers Flottenkalender 2023 ist gleichermaßen Toptitel wie Dauerbrenner. Seit 1913 erscheint das Jahrbuch der Seefahrt bei Koehler (heute eine Marke des Hamburger Maximilian Verlags), das nun in seiner aktuellen Ausgabe vorliegt und eine breite Palette von Themen aus dem maritimen Bereich enthält – von neuen Antriebsformen bis zu Reportagen der Fischerei.

(heute eine Marke des Hamburger Verlags), das nun in seiner aktuellen Ausgabe vorliegt und eine breite Palette von Themen aus dem maritimen Bereich enthält – von neuen Antriebsformen bis zu Reportagen der Fischerei. Der zweite „Ausreißer“ ist „Auf Asphalt“ ( Callwey ). Darin beschreibt Autor Max Marquardt das Lebensgefühl Rennrad und spürt der Faszination des Radsports nach. Porträts bekannter Weltklasse-Rennfahrer runden das Buch ab.

). Darin beschreibt Autor Max Marquardt das Lebensgefühl Rennrad und spürt der Faszination des Radsports nach. Porträts bekannter Weltklasse-Rennfahrer runden das Buch ab. Dritter auto-ferner Titel ist „Flugzeuge der Welt 2022“ (Motorbuch) von Claudio Müller, der aktuelle Flugzeugmuster in Wort und Bild vorstellt.

Aber auch für Zug-Fans gibt es Neues: „Lost Trains“ (GeraMond) von Johannes Glöckner zeigt alte und verlassene Bahnhöfe und Züge. Eher etwas für die lebendige Schienen-Kultur ist Robert Schwandls Titel „S-Bahnen in Deutschland“.

