Die kleine Überraschung

Warten auf die Weihnachtszeit

Rätselkalender

24 Adventsrätsel. Der besondere Adventskalender Naumann & Göbel, 5 € (ET: 9/2021) 978-3-625-18840-7

24 DAYS ESCAPE 3D-Adventskalender – Sherlock Holmes und das Anwesen Moriarty Frech, 50 € (ET: 9/2021) 978-3-7724-4988-8

Der Adventskalender – Entkommst du dem eisigen Escape Room? Ravensburger, 9,99 € (ET: 8/2021) 978-3-473-52208-8

Ein Advent voller Rätsel Bergmoser + Höller , 19,5 € (ET: 9/2021) 978-3-88997-209-5

Exit – Das Buch: Der Adventskalender Kosmos, 16 € (ET: 9/2021) 978-3-440-17214-8

Krimi-Adventskalender to go 3 Kaufmann, 6 € (ET: 8/2021) 978-3-7806-1367-7

Landkarten aus aller Welt – Mein Rätseladventskalender riva, 13 € (ET: 9/2021) 978-3-7423-1877-0

Mr. Holmes Krimi-Adventskalender Vol. 5 homunculus verlag , 15 € (ET: 8/2021) 978-3-946120-38-4

Mord in den Highlands Kaufmann, 12,95 € (ET: 8/2021) 978-3-7806-1366-0

ZEIT Verbrechen – Der Adventskalender riva, 13 € (ET: 9/2021) 978-3-7423-1932-6

Kreativkalender

24 Advents- und Weihnachtslieder Katholisches Bibelwerk , 19,95 € (ET: 9/2021) 978-3-460-25546-3

Der Sketchnotes Adventskalender Frech, 14 € (ET: 9/2021) 978-3-7724-4779-2

Mein Adventskalender-Buch: DIY Christmas Edition Michael Fischer, 9,99 € (ET: 8/2021) 978-3-7459-0726-1

Mein Manga-Adventskalender-Buch: Magic Manga Christmas Edition Michael Fischer, 9,99 € (ET: 8/2021) 978-3-7459-0671-4

Origami Adventskalender Frech, 15 € (ET: 8/2021) 978-3-7724-4507-1

Backkalender

Adventskalender Nanettes Weihnachtsbäckerei ars vivendi, 16,9 € (ET: 8/2021) 4250364119276

A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away. Der besondere Adventskalender Naumann & Göbel, 5 € (ET: 9/2021) 978-3-625-18843-8

Herrliche Keks-Momente Brendow, 16 € (ET: 9/2021) 978-3-96140-201-4

Mein Adventskalender-Backbuch für Potterheads and Friends Edition Michael Fischer, 15 € (ET: 8/2021) 978-3-7459-0662-2

Mit viel Liebe gemacht – 24 himmlische Rezepte für den Advent Groh, 13 € (ET: 9/2021) 978-3-8485-0016-1

Stimmungskalender

24 gute Taten DuMont, 10 € (ET: 9/2021) 978-3-8321-6589-5

24 x Hinhören im Advent Neufeld, 9,9 € (ET: 8/2021) 978-3-86256-170-4

24 Mußestunden im Advent ST.Benno, 7,95 € (ET: 9/2021) 978-3-7462-5941-3

Achtsamkeit im Advent Groh, 7 € (ET: 9/2021) 4036442001189

Der Lebensfreude-Adventskalender 2021 PAL , 14,8 € (ET: 8/2021) 978-3-923614-95-0

Fröhliche Adventszeit! Lappan, 14 € (ET: 9/2021) 978-3-8303-7973-7

Hoffnungsschimmer Gerth Medien, 10 € (ET: 9/2021) 978-3-95734-787-9

Lichterfunken für die Seele mvg, 8 € (ET: 9/2021) 978-3-7474-0378-5

Wenn jedes Haus ganz stille wird Verlag am Eschbach, 4,2 € (ET: 7/2021) 978-3-86917-856-1

Zeit zu zweit Pattloch Geschenkbuch, 15 € (ET: 9/2021) 978-3-629-00107-8

Thementkalender

24 Börsenmillionäre und ihre Erfolgsgeheimnisse FinanzBuch, 13 € (ET: 9/2021) 978-3-95972-499-9

24 x Tierische Weihnachten Kaufmann, 9,95 € (ET: 8/2021) 978-3-7806-1358-5

Adventskalenderbuch zum Aufschneiden – 24 wageMutige Frauen Coppenrath, 15 € (ET: 9/2021) 978-3-649-63942-8

Kleines Adventsbuch – The Same Procedure as Every Year … Coppenrath, 6 € (ET: 9/2021) 978-3-649-63903-9

Mein Adventskalender-Buch: Gartenliebe Edition Michael Fischer, 12,99 € (ET: 8/2021) 978-3-7459-0748-3

Nordsee-Adventskalender Husum , 8,95 € (ET: 7/2021) 978-3-96717-053-5

Warten auf Weihnachten mit „Der kleine Lord“ Thorbecke , 12 € (ET: 9/2021) 978-3-7995-1463-7

Kinderkalender

Bibi & Tina Adventskalender Kritzel-Kratzel-Buch Schwager & Steinlein, 9,99 € (ET: 9/2021) 978-3-8499-2960-2

Die kleine Maus im Weihnachtswichtelwunderland ars vivendi, 16,9 € (ET: 8/2021) 4250364119375

Mit den Yogalinos durch den Advent riva, 7 € (ET: 9/2021) 978-3-7423-1922-7

Die drei !!!, Geheimnisse zur Weihnachtszeit (drei Ausrufezeichen) Kosmos, 7,99 € (ET: 9/2021) 978-3-440-50363-8

Mitmachkalender – Mach mit! 24 Ideen, um unsere Welt besser und schöner zu machen Coppenrath, 12 € (ET: 9/2021) 978-3-649-64031-8

Weihnachten mit der Maus ZS Verlag, 14,99 € (ET: 10/2021) 978-3-96584-154-3

Mein erster Adventskalender für die Kleinen – mit 24 Pappbilderbüchern – 2021 Carlsen, 20 € (ET: 7/2021) 978-3-551-05609-2

Kreativer Adventskalender zur Eiskönigin 2 Ravensburger, 9,99 € (ET: 7/2021) 978-3-473-49645-7

Sonstige Kalender

24 Dinge, die du im Advent machen kannst …Der besondere Adventskalender Naumann & Göbel , 5 € (ET: 9/2021) 978-3-625-18845-2

24 Küsse bis Weihnachten Heyne, 10 € (ET: 9/2021) 978-3-453-42502-6

Briefbuch – Advent mit Gustave Flaubert Coppenrath, 11 € (ET: 9/2021) 978-3-649-63911-4

December Dreams. Ein Adventskalender Ravensburger, 14,99 € (ET: 7/2021) 978-3-473-58597-7

Dein Advent steht Kopf 5 camino, 12,95 € (ET: 9/2021) 978-3-96157-149-9

Die kleine Adventsbibliothek St. Benno, 18,95 € (ET: 9/2021) 978-3-7462-5940-6

Display Adventskalender zum Verschicken „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ arsEdition, 143,64 € (ET: 8/2021) 4014489125570

Immerwährender Adventskalender SCM, 12,99 € (ET: 9/2021) 978-3-7893-9879-7

Lieblingszeit – Der Adventskalender für die ganze Familie riva, 13 € (ET: 9/2021) 978-3-7423-1852-7

Weihnachten, wie es früher war Kaufmann, 12,95 € (ET: 8/2021) 978-3-7806-1373-8

Zauberpapier Adventskalender – Sven und der Weihnachtsschlitten Frech, 10 € (ET: 8/2021) 978-3-7724-4481-4

Trine sucht den Schnee Dragonfly, 12 € (ET: 8/2021) 978-3-7488-0078-1

Mein Kawaii-Adventskalender-Buch: Cute Christmas Edition Michael Fischer, 9,99 € (ET: 8/2021) 978-3-7459-0670-7