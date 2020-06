Börsenverein fordert praktikablere MwSt.-Lösungen

Die Umsetzung der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Jahreshälfte von 19 auf 16% bzw. von 7 auf 5% bereitet der Branche weiter Kopfzerbrechen. Besonders hoher administrativer Aufwand und komplizierte Abrechnungen drohen bei Abonnements und Remissionen, weshalb der Börsenverein hierfür praktikablere Lösungen einfordert.

Nichtbeanstandung bei Abonnements und Remissionen gefordert

In einer Stellungnahme zu einem geplanten Verwaltungsschreiben des Finanzministeriums heißt es, dass gerade in der Verlagswirtschaft mit Preisbindung und Handelsusancen der Aufwand in „keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen“ stehe. „Insbesondere die extrem hohe Zahl an erforderlichen Korrekturrechnungen für Abonnements (allein bei einzelnen Händlern mehrere Hunderttausend Vorgänge …

