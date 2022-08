Die großen 5 im Gerichtssaal

Der Prozess um die geplante Übernahme des US-Publikumsverlags Simon & Schuster durch Marktführer Penguin Random House läuft seit knapp 3 Wochen. Die Beweisaufnahme liefert Einblicke in die Arbeitsweisen der größten Verlage.

In den USA ist die Marktkonzentration so weit fortgeschritten, dass die Industrie für ihre größten Publikumsverlage einen griffigen Sammelbegriff gefunden hat, die „Big 5“. Die führenden Verlagsgruppen des Landes und ihre Marktmacht stehen derzeit im Fokus eines viel beachteten Gerichtsprozesses: Das US-Justizministerium versucht, in einem Kartellverfahren die 2,2 Mrd Dollar schwere Übernahme des viertgrößten Verlags Simon & Schuster (S&S) durch die Nummer 1, Bertelsmann bzw. dessen Buchsparte Penguin Random House (PRH), zu verhindern. Angeführt wird u.a. die vereinte Nachfrage-Macht beim Erwerb von Buchrechten.

Der Verkauf ist nicht das Problem, sondern der Käufer

Neben Agenten, Autoren und Verlegern einiger mittelgroßer Verlage mussten auch alle CEOs der Big 5 – neben PRH und S&S sind das HarperCollins, Hachette und Macmillan – aussagen. Die knapp 3 Wochen Beweisaufnahme haben Gericht und Prozessbeobachtern so einen Crashkurs über die Grundlagen des Verlagswesens beschert und ihnen auch Ein­blicke ins Innenleben der großen US-Verlage verschafft.

Schon bevor das Justizministerium 2021 die Klage angestoßen hatte, war der Protest in der Branche gegen den geplanten Megadeal groß ge­wesen. Das Hauptargument dagegen ist die im US-Buchmarkt ohnehin bereits stark fortgeschrittene Konsolidierung im Verlagswesen, die so ein alar­mierendes Ausmaß annehmen würde. Tatsächlich würde sich dann auch das Gefälle bei den Big 5 deutlich vergrößern: PRH wäre dann ungefähr doppelt so groß wie sein nächster Verfolger.