Die Gefahr des großen Pakets

Die jahrelange Hängepartie um die Wiederherstellung der Verlegerbeteiligung an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften bleibt für die Mitglieder des Börsenvereins ein Ärgernis. Obwohl der politische Wille da ist, kommt es immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen, weil die Verlegerbeteiligung Teil des großen (und umstrittenen) EU-Urheberrechtspakets ist.

Anlässlich seiner Hauptversammlung hat der Börsenverein jetzt noch einmal appelliert, die Verlegerbeteiligung in einem eigenen Gesetz abzuhandeln und es noch in diesem Jahr zur Ersten Lesung in den Bundestag einzubringen. Das Argument und gleichzeitig auch die Befürchtung des Verbands: Es sei aktuell höchst fraglich, ob es zu einer Neuregelung des Urheberrechts komme, weil die Regierungsparteien ...