Die Entdeckung des heimatlichen Waldes

Es ist nicht nur die coronabedingte Flaute des internationalen Tourismus, die zurzeit dafür sorgt, dass die Menschen sich verstärkt für Freizeitaktivitäten in heimischen Gefilden interessieren. In den vergangenen Jahren ist das Outdoor-Segment stetig gewachsen, die Lust am Wandern, Radfahren und Erlebnissen in der Natur ist nach Beobachtung von Buchverlagen „vom Special Interest in der Mitte der Gesellschaft angekommen“.

Neben Corona gibt es weitere gesellschaftliche Einflüsse wie die Klimabewegung und das Bedürfnis der Sinnsuche. Das zeigen beispielhaft neu platzierte Titel der aktuellen Outdoor-Themenbestsellerliste:

In „Spür den Wald“ , dem höchsten Neueinsteiger auf Platz 9, gibt Autorin Gerda Holzmann Tipps für Entdeckungstouren durch den Wald, etwa wie man einen Unterschlupf baut oder was man beim Feuermachen beachten muss. Dem Umweltbewusstsein der Zielgruppe trägt der Löwenzahn Verlag Rechnung durch eine klimapositive Produktion des Buches.

