»Die drei ??? Erbe des Drachens« kommt in die Kinos

Der Kinofilm „Die drei ??? Erbe des Drachens“ kommt am 26. Januar in die Kinos. Zum Hintergrund:

Im Jahr 1968 erscheint beim Kosmos-Verlag das Buch „Die drei ??? und das Gespensterschloss“ und legt damit den Grundstein für eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Bis heute umfasst die Buchreihe um die drei Detektive aus dem kalifornischen Küstenstädtchen Rocky Beach 233 reguläre Titel und zahlreiche Sonderpublikationen, von denen mehr 16 Mio Stück verkauft wurden.

Noch populärer als die Buchreihe dürften jedoch die Hörspieladaptionen der „Drei ???“ sein. Seit 1979 erscheinen die Fälle beim Label Europa und bis heute sind mehr 46 Mio Tonträger abgesetzt worden. Ende der 1990er-Jahre startet mit „Die drei ??? Kids“ zudem eine Ableger-Buchserie, die seit 2009 auch als Hörspiel umgesetzt wird und heute 90 Folgen umfasst. Mit den „Drei !!!“ gesellt sich Mitte der 2000er auch eine Reihe an „Detektivgeschichten für clevere Mädchen“ dazu, die ebenfalls als Hörspiele veröffentlicht werden.

Auf der Kinoleinwand blieben die großen Erfolge bislang jedoch aus, sodass eine geplante Trilogie nach zwei Filmen, „Das Geheimnis der Geisterinsel“ (2007) und „Das verfluchte Schloss“ (2009) eingestellt wurde. Nun kommt mit „Erbe des Drachen“ der nächste Versuch, „Die drei ???“ auch auf der großen Leinwand zu etablieren. Bis dahin gibt es bei Kosmos das Buch zum Film „Erbe des Drachen“, ein passendes Erstlesebuch und sowie „Das Spiel zum Kinofilm“. „Das Original-Hörspiel zum Kinofilm“ erscheint bei Europa.

Zum Inhalt: Für ein Praktikum am Filmset des Grusel-Reboots „Dracula Rises“ reisen Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl) nach Europa. Doch sonderbare Vorkommnisse überschatten die Dreharbeiten, sodass schon bald die Fähigkeiten der drei als Ermittler gefragt sind.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Caveman« (ab 26. Januar)

Vor kurzem ist der Comedian Bobby (Moritz Bleibtreu) der Caveman – ein imaginärer Freund aus der Steinzeit – begegnet, mit dem er sich nun regelmäßig austauscht. Seitdem glaubt er, den Unterschied zwischen Männern und Frauen besser verstehen zu können, als alle anderen – womit er das perfekte Thema für sein neues Programm hat. Die Frage ist nur: Ist Bobby ein Vollidiot oder erleuchtet?

Der Film „Caveman“ basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Rob Becker. Daniel Wiechmann hat das Stück unter dem Titel „Caveman. Das Buch: Du sammeln, ich jagen!“ (Buch und Hörbuch bei Riva) ins Deutsche übertragen.



»Petrov’s Flu. Petrow hat Fieber« (ab 26. Januar)

Der grippekranke Petrov (Semyon Serzin) wird von seinem Freund Igor (Yuri Kolokolnikov) im postsowjetischen Jekaterinburg auf einen langen Spaziergang mitgenommen, bei dem er zwischen Fantasie und Realität hin und her schwankt. Nach und nach tauchen Petrovs Kindheitserinnerungen wieder auf und beginnen mit der Gegenwart zu verschwimmen.

Die Romanvorlage „Petrow hat Fieber“ von Alexei Salnikow liegt bei Suhrkamp vor.



»Till. Kampf um die Wahrheit« (ab 26. Januar)

Mamie Till Mobley (Danielle Deadwyler) schickt ihren Sohn Emmett (Jalyn Hall) im Sommer 1955 zu einem Familienbesuch nach Mississippi. Doch sie wird ihren Sohn nie wiedersehen. Der 14-jährige Emmett soll eine weiße Frau „unsittlich“ angesehen haben und wird auf brutale Weise gelyncht. In ihrer Trauer beschließt Mamie, dass der Tod ihres Sohnes nicht umsonst geschehen sein darf. Sie besteht darauf, dass die Welt Zeuge des Grauens wird, das ihrem brutal verstümmelten Sohn vor seinem Tod angetan wurde und löst eine große Welle an Aktivismus in der Bürgerrechtsbewegung der USA aus.

Der Film „Till. Kampf um die Wahrheit“ erzählt die wahre Geschichte des afroamerikanischen Jugendlichen Emmett Till, der in den1950er-Jahren aus rassistischen Motiven ermordet wurde. Bei Kehrer untersucht der Band „Shadows of Emmett Till“ in welcher Weise der Schatten von Tills Ermordung noch heute über dem Mississippi-Delta hängt.



»Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Der Film: Feuerrote Bande« (ab 31. Januar)

In der Nation Raja im Westen von Tempest gibt es eine Verschwörung rund um eine Königin mit geheimnisvollen mächtigen Kräften. Der Schleim von Rimuru Tempest kreuzt sich mit dem des Oger Hir und es beginnt ein Abenteuer mit vielen neuen Charakteren.

Die Mangas der „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“-Reihe erscheinen bei Altraverse.