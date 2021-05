Das sind die besten Comic-Titel des 1. Quartals

Bücher und Autoren

Auf die Comic-Bestenliste für das 1. Quartal haben es nicht nur sehr viele Bände geschafft, in denen selbstbewusste Frauen im Mittelpunkt stehen, sie wurden zumeist auch von Künstlerinnen umgesetzt.

Die von ihnen geschaffenen Werke führen auch immer mehr Leserinnen an eine Literaturgattung heran, die noch vor wenigen Jahren fast vollständig auf eine männliche Zielgruppe hin ausgerichtet war.

Auch in der 30-köpfigen Jury, die seit 2018 in jedem Quartal ihre Besten­liste aus den Comic-Neuerscheinungen der Verlage zusammenstellt und deren Medienpartner buchreport ist, sind die Kritiker (noch) in der Überzahl gegenüber ihren Kolleginnen von Tageszeitungen, Kulturradios, Fachmagazinen und Comic-Websites. Das hat aber nichts daran geändert, dass alle Spitzenplätze in diesem Quartal an Frauen gingen:

In „Auf einem Sonnenstrahl“ (Reprodukt) vereint die Texanerin Tillie Walden eine queere Coming-of-Age-Handlung mit einer veritablen Space Opera, in der die junge Mia zu einer Raumschiffcrew stößt, die Ruinen im Weltall restauriert.

Die israelische Künstlerin Rutu Modan schickt in „Tunnel" (Carlsen) die Archäologin Nili Broshi auf die Suche nach der legendären Bundeslade. Ein packender Archäologie-Thriller und zugleich eine Gesellschaftssatire zum israelisch-palästinensischen Konflikt.

In „Penelopes zwei Leben" (Reprodukt) porträtiert Judith Vannistendael eine Ärztin, deren Leben in zwei höchst disparate Hälften zerfällt – das liebevolle Familienleben mit Mann und Tochter in der Heimat sowie die Schrecken des syrischen Bürgerkriegs, in dem sie in einem Feldlazarett arbeitet.

