Die Buchhandlung Sternkopf & Hübel sucht vergessene Wörter

Mit viel Begeisterung hat die 9-jährige Anikó Nagy „Grimm und Möhrchen. Ein Zesel zieht ein“ (dtv) von Stephanie Schneider gelesen. Darin bekommt der Buchhändler Grimm Besuch von einem Zesel (eine Mischung aus Zebra und Esel) namens Möhrchen, der eine Vorliebe für ungewöhnliche Dinge und Wörter hat. Ihre gemeinsame Suche nach besonderen Wörtern inspirierte Anikó. Bei einem Besuch in der Buchhandlung Sternkopf & Hübel (Celle) schlug sie Buchhändler Stefan Jakubik vor, sich ebenfalls auf die Suche nach vergessenen Wörtern zu machen.

Für die eigene „Vergessene Wörter“-Aktion hat sich Jakubik den Welttag des Buches zum Anlass genommen, der am 23. April gefeiert wird. Die Buchhandlung beteiligt sich jedes Jahr an der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, die der Börsenverein mit weiteren Partnern auf die Beine stellt. Zusätzlich gibt es aber auch immer eine eigene Welttag-Aktion. So läuft es in diesem Jahr: