Die Bestseller des Jacques Berndorf

Bücher und Autoren

Als Michael Preute kannten ihn wohl die wenigsten. Doch wenn sich der Journalist und Schriftsteller in Jacques Berndorf verwandelte, folgten ihm Leser aufs Wort. Mitte der 1980er-Jahre zog er in die Eifel nach Berndorf, was dann auch sein Pseudonym wurde.

Mit seinen Eifelkrimis legte der gebürtige Duisburger ab 1989 den Grundstein für ein ganzes Genre von Regional-Krimis – und ganz nebenbei war er auch noch Namensgeber für den gleichnamigen Förderpreis für Nachwuchsautoren, den der Kreis Euskirchen mit dem KBV-Verlag ins Leben rief.

Zwischen 1989 und 2013 erschienen 23 Eifel-Krimis aus Berndorfs Hand. Zugleich verfasste er zahlreiche weitere Romane und Texte.

Am 3. Juli ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ein Blick auf seine Bestseller in der buchreport-Datenbank: