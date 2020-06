Die »25 schönsten Bücher« 2020 sind gewählt

Im Wettbewerb der schönsten Bücher wählten zwei Expertenjurys mit insgesamt 11 Juroren in einem zweistufigen Verfahren die 25 Bücher, die „in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung vorbildlich“ sind und „wichtige Trends und Strömungen der deutschen Buchproduktion“ aufzeigen. In jeder der 5 Kategorien „Allgemeine Literatur“, „Wissenschaftliche Bücher/Fachbücher/Schul- und Lehrbücher“, „Ratgeber, Sachbücher“, „Kunstbücher, Fotobücher, Ausstellungskataloge“ und „Kinderbücher, Jugendbücher“ gibt es 5 Preisträger.

Der mit 10.000 Euro dotierte „Preis der Stiftung Buchkunst“ wird von einer dritten Jury aus den 25 „Schönsten Deutschen Büchern“ ausgewählt und am 4. September bei einer Preisverleihung verkündet. In welchem Rahmen diese unter den aktuellen Umständen stattfinden kann, wird im Laufe des Sommers noch bekannt gegeben.

Auch im zweiten Wettbewerb „Förderpreis für junge Buchgestaltung“ stehen die 3 Gewinner fest. Um die mit je 2000 Euro dotierten Preise, mit denen die Stiftung besonders innovative und zukunftsweisende Buchprojekte auszeichnet, konkurrierten in diesem Jahr 139 Einsendungen.

Alle prämierten Werke im Überblick finden Sie hier. Die Titel sollen auf Buchmessen im In- und Ausland sowie in zahlreichen Ausstellungen in Bibliotheken und Buchhandlungen präsentiert werden. Auch die Dauerausstellung im Foyer des Literaturhaus Frankfurt wird weitergeführt.