Didacta: Verband der Bildungsmedien beendet Kooperation

„Wir haben beschlossen, unsere ideelle Trägerschaft an dem Format ‚Didacta – die Bildungsmesse‘ nicht mehr fortzusetzen und nicht mehr als Veranstalter aufzutreten“, erklärt VBM-Vorsitzender Ilas Körner-Wellershaus. Die Corona-Krise stelle viele bewährte Formate in Frage, gerade bei Großveranstaltungen. Zugleich habe sich das Aufgabenspektrum des Verbandes deutlich erweitert. Im Vordergrund stehe die direkte inhaltliche Partnerschaft von Bildungsmedienverlagen und Lehrkräften, Ausbildern, Bildungsinstitutionen und der Länder- und Regionalpolitik. Dem Verband gehe es darum, „die Qualität des Lehrens und Lernens hierzulande gezielt voranzubringen und dabei auch die Möglichkeiten der technologischen Entwicklung im Sinne der Bildung zu nutzen.“

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise trage die „Didacta“ diesen Verbandszielen in ihrem aktuellen Zuschnitt „nur noch begrenzt Rechnung“, so Körner-Wellershaus. Trotz intensiver Verhandlugnen sei es „leider nicht gelungen, eine gemeinsame Linie für die zukunftsorientierte Fortführung der Kooperation für die Ausrichtung der Bildungsmesse zu finden.“ Der VBM bleibe dem Didacta Verband aber partnerschaftlich verbunden und schließe eine Zusammenarbeit „unter veränderten Vorzeichen“ nicht grundsätzlich aus.

Die Bildungsmesse Didacta ist im Jahr 2000 aus einem Zusammenschluss der Messen „Interschul“ und „Didacta“ hervorgegangen, die 1999 in Stuttgart erstmals als Kombi-Messe an den Start ging. Sie findet jährlich an wechselnden Orten statt, Veranstalter ist die jeweilige Messegesellschaft am Veranstaltungsort. Die Didacta 2020 wurde aufgrund der Coronakrise um ein Jahr auf März 2021 verschoben.

Mit einem Kooperationsvertrag hatten die beiden ideellen Träger, der VBM und der Didacta Verband der Bildungswirtschaft, sich zunächst für 10 Jahre und nach einer Verlängerung bis zum Jahr 2020 verpflichtet. Dieser Vertrag wurde jetzt nicht erneuert.