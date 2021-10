Deutscher Kinderbuchpreis: Sechs Sponsoren unterstützen die Premiere der Auszeichnung

Aus den Unternehmen

In zwei Wochen wechseln 100.000 Euro den Besitzer: Dann steht das Siegerbuch des Deutschen Kinderbuchpreises fest, der mit genau dieser Summe dotiert ist. Die Organisation eines solchen Wettbewerbs, zumal es die Premiere ist, ist nicht leicht zu realisieren. Unter anderem hatte der Deutsche Kinderbuchpreis in seiner Erstauflage daher Unterstützung von gleich mehreren Sponsoren.



Zum exklusiven Kreis der Förderer gehören in diesem Jahr die Unternehmen Adler Modemärkte, das Medien-Handelsunternehmen BuchPartner, die Fluggesellschaft German Airways, der Computerzubehörhersteller Speedlink, die Marketingagentur Coconad sowie der Medienlogistiker Zeitfracht. Sie alle unterstützen den Deutschen Kinderbuchpreis mit Spenden oder mit Dienstleistungen rund um die Ausrichtung des Preises und die festliche offizielle Preisverleihung, die für den 16. Oktober 2021 in Berlin geplant ist.



Jasmin Schröter, Stifterin des Deutschen Kinderbuchpreises: „Wir hatten sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit mit der Kinder- und der Erwachsenenjury und fiebern jetzt dem krönenden Finale entgegen. Ich freue mich sehr, dass die sechs genannten Werbepartner unseren Preis unterstützt haben und hoffe, dass wir für die zweite Auflage des Deutschen Kinderbuchpreiees im kommenden Jahr weitere namhafte Unternehmen als Partner gewinnen können. Den Sponsoren für dieses Jahr danke ich sehr herzlich für ihr Engagement für diese gute Sache.“