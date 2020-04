Deutsche Fachpresse zeichnet »Fachmedien des Jahres 2020« aus

Aus den Unternehmen

Die besten Fachmedienangebote des Jahres stehen fest: Sieger in insgesamt acht Kategorien zeichnet die Deutsche Fachpresse mit dem Branchenaward „Fachmedium des Jahres 2020“ aus. Gewürdigt werden mit dem Award Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die beispielhaft für die vielen herausragenden Informationsangebote aus Fachmedienhäusern in Deutschland stehen. Zugleich zeigt der Award, welchen Beitrag Fachmedien als Gattung für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft leisten. „Wir freuen uns mit den Siegern und gratulieren ihren Teams zu dieser preiswürdigen Leistung. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig zu zeigen, was Fachmedien für ihre Leser, Nutzer und Werbekunden leisten“, so Bernd Adam, Geschäftsführer der Deutschen Fachpresse. „Die Jury hatte wieder einen anspruchsvollen Auswahlprozess zu meistern, das machen auch die starken Shortlist-Platzierungen deutlich. Kreativität, Innovationskraft, inhaltlicher Anspruch, Verlässlichkeit und konsequente Kundenorientierung zeichnen unsere Sieger aus.“

Die Gewinner und Shortlist-Platzierten in den einzelnen Kategorien

Kategorie: Beste Fachzeitschrift (bis 1 Mio. € Umsatz)

Gewinner: mikado – Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau , Weka Media

, Weka Media Shortlist-Platzierung: Wohlfahrt Intern (Röthig Medien) und Bausubstanz (Fraunhofer IRB Verlag)



Kategorie: Beste Fachzeitschrift (über 1 bis 2,5 Mio. € Umsatz)

Gewinner: Tophotel , Freizeit-Verlag Landsberg

, Freizeit-Verlag Landsberg Shortlist-Platzierung: MTZ Motortechnische Zeitschrift (Springer Fachmedien Wiesbaden) und Die Wohnungswirtschaft (Haufe-Lexware)

Kategorie: Beste Fachzeitschrift (über 2,5 Mio. € Umsatz)

Gewinner: Personalmagazin , Haufe-Lexware

, Haufe-Lexware Shortlist-Platzierung: Deutsche Apotheker Zeitung – DAZ (Deutscher Apotheker Verlag) und XIA by AIT (Verlagsanstalt Alexander Koch)

Kategorie: Beste Neugründung

Gewinner: TI Technische Isolierung , Verlagsgesellschaft Rudolf Müller

, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller Shortlist-Platzierung: Durchblick (VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft) und Eins & Drei – Das Filialapotheken-Magazin (Deutscher Apotheker Verlag)

Kategorie: Beste Veranstaltung

Gewinner: automotiveIT Kongress 2019 , Media-Manufaktur

, Media-Manufaktur Shortlist-Platzierung: Festival of Change 2019 (Handelsblatt Fachmedien) und The Future Code 2019 (Vogel Communications Group)

Kategorie: Beste Website/Beste App

Gewinner: entolia – Smarte Unterweisung Online , Spitta

, Spitta Shortlist-Platzierung: BibliomedPflege TeamPlus (Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft) und Taxulting (Haufe-Lexware)

Kategorie: Beste Workflow-Lösung

Gewinner: KYC Complyer , Validatis | Bundesanzeiger Verlag

, Validatis | Bundesanzeiger Verlag Shortlist-Platzierung: Haufe Better Business (Haufe-Canei – Ein Unternehmen der Haufe Group) und DTAD 360 (DTAD)

Kategorie: Bestes Corporate-Media-Produkt

Gewinner: Architekturkultur, Georg Media

Alle Preisträger dürfen das Signet „Fachmedium des Jahres 2020“ führen und damit bei Lesern, Nutzern und Werbekunden für ihr ausgezeichnetes Fachmedium, ihre überzeugende Lösung und ihre Medienmarke werben. Ausgewählt wurden sie in einem zweistufigen Bewertungsverfahren mit Vor- und Hauptjury. Die Jurys setzen sich aus Vertretern der Wirtschaft, Experten aus B2B-Agenturen, Hochschulen und Fachmedienhäusern zusammen.

Der Award „Fachmedium des Jahres“ wird unterstützt von den Award-Sponsoren Jobware und NTX – Die Software für Verlage.

B2B Media Days 2020 – Kongress der Deutschen Fachpresse verschoben: Preisträger kommen in neuem Format zusammen

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die traditionelle, feierliche Preisverleihung im Rahmen der B2B Media Days 2020 – Kongress der Deutschen Fachpresse in Berlin in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Der Kongress wurde auf das kommende Jahr, den 19. und 20. Mai 2021, verschoben. Damit die B2B-Community dennoch mehr über die ausgezeichneten Fachmedienangebote erfahren kann, wird die Deutsche Fachpresse die Preisträger über ihre Medienkanäle in unterschiedlichen Formaten näher vorstellen. In Planung ist eine Präsentation im Rahmen der aktuellen Webinarreihe „Deutsche Fachpresse digital“.

