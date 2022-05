Bücher und Autoren, Selfpublishing

Clemens Clausen ist Trainer und Ausbilder für maritime Notsituationen in einem Privatunternehmen. Er trainiert staatliche Einsatz- und Rettungskräfte für Überlebenssituationen auf dem Wasser und schult Firmenangehörige in der Eigensicherung für die Arbeit in Offshore Windparks.

Als ehemaliger Kampfschwimmer der Marine und Dienstleister im privaten Sicherheitsbereich, hat er Wissen über mentale Stärke in Extremsituationen. Dieses hat er in seinem Buch „Mentalkraft“ zusammengetragen, welches nun auf Platz 5 der BoD-Bestsellerliste Sachbuch steht. Bei buchreport stellt er sich und den Titel vor:

Worum geht es in Ihrem Buch?

In meinem Buch „Mentalkraft“ schreibe ich über den Vorteil sich auf eventuelle Situationen im Leben vorzubereiten, welche außerhalb des Alltäglichen liegen. In einem Satz ausgedrückt: Der Umgang mit Extremsituationen. Das kann von einer persönlichen Krise bis zu einem besonders stressbelastendem Ereignis reichen. Eine mentale Vorbereitung ist entscheidend, da so etwas tagtäglich überall um uns herum passiert. Ebenso werden Handlungstipps an die Hand gegeben, um direkt in einer solchen Extremsituation handlungsfähig zu bleiben. Mit einer wirkungsvollen Nachsorge, eine solche Erfahrung zu verarbeiten, rundet dieses Buch ab.

Wie entstand die Idee zum Buch?

Die Idee zu diesem Buch entstand aus eigenen Erfahrungen in Extremsituation. Als reflektierender Mensch habe ich mir im Nachhinein die Frage gestellt, wie ich meine eigenen Erfahrungen bewältigt habe und weiter daran wuchs. Ebenso in meiner Tätigkeit als Trainer für Spezialkräfte habe ich mir die Frage gestellt warum einige Menschen, gewisse Ausbildungsabschnitte meistern und andere nicht bei gleichen körperlichen Voraussetzungen.

Für wen eignet sich das Buch als Lektüre?

Das Buch richtet sich an all Jene, die wie ich selbst, den Anspruch an ihre eigene Person haben, mit herrausfordernen Situationen souverän umgehen zu können, sowie mental und körperlich gesund zu bleiben bei anspruchsvollen Ereignissen im Leben.

Wie erreichen Sie Ihre Leser*innen?

Um meine Zielgruppe zu erreichen sind Facebook, Linkedin, Instagram und Youtube zur Zeit meine Darstellungsplattformen. Auch in meiner Tätigkeit als Trainer, für nationale und Internationale Spezialkräfte, erreiche ich Menschen, die täglich gewissen mentalen Belastungen ausgesetzt sind.

So können Buchhandlungen Sie erreichen:

Meine Erreichbarkeit ist über die Nachrichtenfunktion sozialer Netzwerke, aber Hauptsächlich über meine Website: www.clemens-clausen.de gegeben.