Aus den Unternehmen

D er Tulipan Verlag verlässt seine Büroräume in der Münchner Innenstadt und zieht in die Spiegelstraße 7 in den Stadtteil Pasing. Die Stadt München bleibt Hauptsitz des Verlages mit einer Dependance in der Senefelderstraße in Berlin.



Die vollständige Adresse lautet ab sofort: