Der stärkste E-Book-Monat

Der Juli ist aufgrund der Urlaubssaison traditionellerweise ein starker E-Book-Monat. Das zeigt sich in diesem Jahr mehr als je zuvor: Trotz bereits starker Vorjahreswerte konnte der E-Book-Markt in diesem Monat zweistellige Zuwächse verzeichnen. Dass das Juli-Plus in diesem Jahr besonders groß ist, mag auch an den wieder gestiegenen Reisekativitäten der deutschen Urlauber und den langen Wartezeiten an Flughäfen liegen.