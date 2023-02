Der Schatten des Krieges

Seit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine müssen auch die Europäer mit der Erkenntnis leben, dass Krieg wieder möglich ist und sie selbst betreffen kann. Mit seinem Einmarsch in das Nachbarland hat der russische Präsident Wladimir Putin auch den Westen herausgefordert. Während auf den Schlachtfeldern nach einem Jahr immer noch gekämpft wird, gibt es kaum Aussicht auf Frieden. Mit dem bewaffneten Konflikt, der auch zu einer großen Flüchtlingswelle geführt hat, beschäftigen sich zahlreiche Bücher, mit denen das Sortiment Thementische gestalten kann.

Was sind die Motive des russischen Ministerpräsidenten? Warum hat er sich zum Angriff entschlossen? – Diesen Fragen geht zum Beispiel der Titel „Schwarzbuch Putin“ (Piper) der Herausgeber Stéphane Courtois und Galia Ackermann nach. Eine Reihe renommierter Expertinnen und Experten für Russland und den Kommunismus zeichnen das Bild eines Politikers, der sich weigert, die Lehren aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu ziehen, und der von einer Rückkehr zu den Grenzen des Zarenreiches träumt.

Kritisch hinterfragt wird auch die Rolle Deutschlands. In „Russlands Werk und Deutschlands Beitrag“ (EcoWing) zeigt der Autor Thomas Mayer auf, wie Wladimir Putin von der Politik der Beschwichtigung während der Amtszeit von Angela Merkel profitierte. Zu den Titel zum Thema gehört aber auch das in die Zukunft weisende Sachbuch „Perspektiven nach dem Ukrainekrieg. Europa auf dem Weg zu einer neuen Friedensordnung“ (Herder), zu dem u.a. Julian Nida-Rümelin und Antje Vollmer Beiträge beigesteuert haben. Sie eint die Sorge um eine Verkürzung der Debatte auf die militärische Logik, wobei auch die Chancen für stabile Sicherheit und Frieden ausgelotet werden.