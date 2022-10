Der Literatur-Nobelpreis 2022 geht an Annie Ernaux

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der mit einiger Spannung erwartete Literatur-Nobelpreis 2022 geht an die französische Autorin Annie Ernaux (82), die in Deutschland bei Suhrkamp erscheint. Überraschende Panne: Die Nachricht vom Erhalt des Preises konnte Ernaux zunächst telefonisch nicht mitgeteilt werden, weil die Autorin nicht erreichbar war …

Die Jury zeichnete die Französin für ihre „Courage und klinische Genauigkeit“ aus, mit der sie „die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung“ aufdecke.

Zuletzt legte sie 2022 ihr jüngstes Buch „Le Jeune Homme“ vor. Am 10. Oktober erscheint bei Suhrkamp das Buch „Das andere Mädchen“, ein Brief an ihre verstorbene Schwester. Ebenfalls im Oktober scheint ihre Schrift „Das Ereignis“, in dem Ernaux das aktuell wieder heiß diskutierte Thema der Abtreibung in den Fokus rückt.

Der Literatur-Nobelpreis ist mit 10 Mio Schwedischen Kronen (rund 985.000 Euro) dotiert. Verliehen werden soll der Preis am 10. Dezember in Stockholm.

Rückblick: Nobelpreis an Abdulrazak Gurnah

Der Literatur-Nobelpreis 2021 ging an Abdulrazak Gurnah, dessen Bücher bei Penguin erscheinen. Gurnah setzt sich in seinen Werken gegen Rassismus ein, sei ein „passionierter Beobachter“ und zeichne ein präzises Bild von Afrika, hieß es im vergangenen Jahr bei der Bekanntgabe.