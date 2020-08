Der Erfolg von Cilla und Rolf Börjlind hält an

Bücher und Autoren

Cilla und Rolf Börjlind sind nicht nur Schwedens meistgefeierte Drehbuchautoren im Bereich Krimi und Thriller, sondern auch Bestsellerautoren mit – auch hierzulande – wachsender Leserschaft. Noch bevor „Springfloden“, der erste Roman über die Polizistin Olivia Rönning und den Kommissar Tom Stilton, in Schweden von Norstedts veröffentlicht wurde, verkauften sich die Übersetzungsrechte bereits in 20 Länder.

In Deutschland erschien „Die Springflut“ im Sommer 2013 bei btb und kletterte bis auf Rang 14 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Seither sind vier weitere Kriminalromane der Börjlinds in deutscher Übersetzung erschienen. Zuletzt schaffte es „Wundbrand“ als erster Titel der Rönning/Stilton-Reihe auf Platz 1 der Bestsellerliste.

In Schweden ist inzwischen der 6. Band der Serie erschienen: „Fruset guld“ belegt Platz 2 der schwedischen Bestsellerliste für den August 2020. Zum Inhalt: Durch die Schneeschmelze in den Bergen Lapplands wird die Leiche eines Mannes freigelegt. Olivia Rönning nimmt die Ermittlungen auf. Doch auf dem Weg zur Fundstelle gerät ihr Hubschrauber in einen Sturm und stürzt ab. Als Olivia wieder zu sich kommt, ist sie auf sich gestellt, das Funkgerät funktioniert nicht. Doch sie ist nicht allein an diesem unwirtlichen, von der Welt abgeschnittenen Ort, denn jemand will unbedingt verhindern, dass die Wahrheit über den Toten ans Licht kommt. Als Tom Stilton erfährt, was Olivia zugestoßen ist, gibt er sein ruhiges Leben in Thailand auf, um ihr zu helfen.

Die btb-Ausgabe „Kaltes Gold“ ist für den 9. November 2020 angekündigt.