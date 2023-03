Der Buchtipp von Social Media-Expertin Liesa Rebbig

Bücher und Autoren

Liesa Rebbig ist im Dumont Buchverlag verantwortlich für den Bereich Social Media und Online-PR. Zuvor arbeitete sie im Online-Marketing der Berliner Großbuchhandlung Dussmann, nachdem sie eine Ausbildung als Medienkauffrau bei den Ullstein Buchverlagen absolviert hatte. Rebbig hat zuletzt „Liebewesen“ von Caroline Schmitt gelesen, „wobei gelesen dem kaum gerecht wird – ich habe das Buch in einem Rutsch verschlungen“, sagt sie. „Das war eine typische Kombination aus schönem Cover, interessantem Klappentext und Empfehlungen von meinen Lieblingsblogger*innen auf Instagram. Als junge Frau in ähnlichem Alter wie die Protagonistin dieses Romans sind die Themen, um die es geht – Partnerschaft und (ungewollte) Schwangerschaft – auch im eigenen Leben präsent und es tut gut, aus einer unperfekten und unverfälschten Perspektive darüber zu lesen, die jegliche Stereotype vermeidet und kein Happy End forciert. Das Buch ist sehr dünn, das Thema wiegt schwer. Ich hatte vor dem Lesen Bedenken, ob die Autorin der Tiefe und Emotionalität überhaupt gerecht werden kann. Diese Zweifel lösten sich aber schnell in Luft auf: ‚Liebewesen‘ ist ein sehr pointierter und kluger Roman, aber auch unglaublich intensiv und zärtlich und das nie, ohne dabei an Witz oder Frische zu verlieren. Absolut empfehlenswert!“

Caroline Schmitt Liebewesen, 221 S., 20 €, Eichborn, ISBN 978-3-8479-0130-3