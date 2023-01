Der Buchtipp von dtv-Sachbuch-Programmleiter Moritz Schuller

Bücher und Autoren

Moritz Schuller hat seit Januar die Programmleitung Sachbuch bei dtv inne. Er kommt von Rowohlt, wo er zuletzt Programmleiter des Hardcover-Sachbuchs war. Von 2002 bis 2016 war er bei der Tageszeitung

„Tagesspiegel“ als verantwortlicher Redakteur für den Bereiche Meinung und politische Literatur tätig. Schuller hat gerade ein englischsprachiges Original von Luke Harding gelesen:

„Harding hat für den Guardian aus Berlin berichtet, dann aus Moskau. Er ist ein ausgezeichneter Auslandskorrespondent, der tief in die Gesellschaften eindringt, über die er schreibt. Kein Wunder, dass die Russen ihn wegen seiner Putin-Kritik ausgewiesen haben. Am Abend vor dem Angriff auf die Ukraine saß er mit Freunden in Kiew bei Borschtsch zusammen. In seinem Buch beschreibt er eindrucksvoll, was in den Wochen danach geschah. ‚Invasion‘ erschien im Oktober, mitten im Krieg. Das Buch ist also bewundernswert schnell und gut geschrieben. Gleichzeitig macht Harding mit seiner dramatischen Kriegsreportage deutlich, was Bücher zu aktuellen Themen leisten können – auch angesichts täglicher Berichterstattung in den Medien. Wenn jemand sich gut auskennt und so nah dran am Geschehen ist wie in diesem Fall, helfen sie, historische Ereignisse besser zu verstehen.“

Luke Harding Invasion. Russia’s Bloody War and Ukraine’s Fight for Survival, 336 S., Faber, n. preisgebunden,

ISBN 978-1-783352821 (HC), ISBN 978-1783352760 (PB)