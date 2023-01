Im Management den neuen Kurs finden

Pandemie, Energiekrise, Klimawandel: Die Disruptionen der vergangenen Jahre haben zu großen Veränderungen in den Unternehmen geführt. Sie wirken sich auf wirtschaftliche und strategische Fragen ebenso aus wie auf die Mitarbeiterführung. „Der Umgang mit Krisen, Risikomanagement, drohende Insolvenzen oder Resilienz sind stärker in den Fokus gerückt“, stellt Ann-Kristin Wiegmann, Senior Editor und Programmleiterin Management bei Springer Gabler, fest. Daran schließen sich auch vielfältige Führungsaufgaben an. Für Frank Baumgärtner, Leiter des Programmbereichs Management & Unternehmensführung bei Schäffer-Poeschel, heißt das: „Führungsliteratur wird sich auf drei Ebenen diesen Entwicklungen widmen: Führung von sich selbst, Führung von Teams und Führung von Systemen.“