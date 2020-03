Dem Laden online folgen

Trotz der allgemein schlechten Stimmung gibt es im US-Buchmarkt auch vereinzelte Lichtblicke: Weil ihre bevorzugten stationären Buchläden schließen, weichen Kunden zunehmend auf deren Online-Shops aus. Das gilt für Indies ebenso wie für Barnes & Noble, der immer mehr seiner knapp 600 Filialen als Folge der Coronavirus-Pandemie dichtmacht.

Dieser Trend dürfte anhalten, zumal am Montag der Sorgenfaktor Lieferfähigkeit vorerst ausgeräumt wurde: Ingram Content Group, der führende Großhändler im Land, hat am Firmensitz in Nashville/Tennessee als „essenzieller Dienstleister“ eine Ausnahmegenehmigung erhalten und darf seine Logistikzentren landesweit weiter betreiben.

US-Buchhändler berichten querbeet von hohen Umsatzsteigerungen im Online-Geschäft. Dass Amazon aktuell u.a. ...