De Gruyter übernimmt US-Wissenschaftsverlag

Die international aufgestellte unabhängige Verlagsgruppe De Gruyter forciert ihr Wachstum in Nordamerika: Mit der Übernahme des US-amerikanischen Informations- und Bildungsanbieters Mercury Learning and Information baut das Berliner Unternehmen seine verlegerische Präsenz in Nordamerika aus.

Mercury Learning and Information publiziere digitale und Print-Titel in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technologie (MINT, im engl. STEM) und richte sich an Professionals, Leser und Leserinnen von Nachschlagewerken, Bibliotheken, Hochschulen, Berufsschulen und den Online-Schulungsmarkt, teilt De Gruyter mit.

Die Übernahme sei Teil eines strategischen Wachstumsprogramms in Nordamerika. Neben dem weiteren Ausbau des Service- und Partnergeschäfts über den De-Gruyter-Standort in Boston und das nordamerikanische Vertriebs- und Partnerteam, wolle man damit seine verlegerische Präsenz in Nordamerika ausbauen. Ziel sei, mehr Titel nordamerikanischer Autorinnen und Autoren aus den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Naturwissenschaften, Technik und Mathematik zu veröffentlichen.

Das Mercury-Portfolio werde in das bestehende Angebot von De Gruyter in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technologie integriert, zudem will De Gruyter alle Mercury-Inhalte weltweit über seine Vertriebsteams und seine digitale Plattform degruyter.com verbreiten.

„Das hervorragende Portfolio von Mercury ist eine großartige Ergänzung zu unserer bestehenden STEM-Liste und diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne in Nordamerika“, jubelt Steve Fallon, Vice President Americas and Strategic Partnerships bei De Gruyter.