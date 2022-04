Das Wohnzimmer wird zum Ermittlungsraum

Escape-Rooms und Escape-Spiele liegen seit einigen Jahren im Trend. Immer mehr Verlage nutzen auch bekannte Krimistoffe als Vorlagen. Bei der Entwicklung von Rätselspielen und -büchern gibt es einiges zu beachten.

100 Seiten in der falschen Reihenfolge und der Mörder kann nur gefunden werden, wenn jede Seite an ihrem richtigen Platz ist – das ist Edward Powys Mathers’ Krimi-Puzzle „Cain’s Jawbone“. Das Rätsel entwarf der Brite bereits 1934, vor 3 Jahren legte der Crowdfunding-Verlag Unbound den Krimi neu auf. Und angeblich haben bis heute erst eine Handvoll Menschen das Rätsel gelöst. Einer von ihnen ist der britische Schauspieler John Finnemore, der in einem Interview mit „The Telegraph“ erzählte, dass er das Rätsel nur habe lösen können, weil er in Quarantäne saß. „Cain’s Jawbone“ habe seine gesamte Zeit aufgefressen. Mit seinem Erfahrungsbericht hat Finnemore das fast 90 Jahre alte Werk wieder beliebt gemacht. Die Idee eines Kriminalfalls, den sich die Leser selbst detek­tivisch erschließen müssen, scheint vor allem die junge Generation anzusprechen: Auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok und Youtube lassen sich zahlreiche Videos finden, in denen versucht wird, die Mordgeschichte aufzuklären. Der Lösung nahe kommen jedoch nur die wenigsten.

Dass Krimifans gern aktiv miträtseln, haben auch die deutschen Verlage erkannt. Ganz vorn mit dabei sind ArsEdi­tion und Edition Michael Fischer (EMF). Bei der Entwicklung der Rätsel – wahlweise als Escape-Game, Rätselspiel oder Rätselbuch betitelt – muss einiges bedacht werden: Eine spannende Geschichte trifft auf knifflige Rätsel, die aber lösbar sein müssen. Außerdem erwarten die Leser mehr von einem Escape-Buch als einen stringenten Kriminalfall, weiß EMF-­Verlagsleiterin Mareike Kreß. „Sie wollen unterhaltende Abwechslung gepaart mit geistiger Herausforderung, bekannte Charaktere und sogar die Chance, die Ermittlung interaktiv in verschiedene Bahnen zu lenken.“

Die volle Krimi-Bandbreite

Wie auch beim klassischen Krimi gibt es bei den interaktiven Krimis verschiedene Subgenres: Historisches, Politisches, mal düster, mal witzig. Damit erreichen die Verlage unterschiedliche Zielgruppen. Historische Krimispiele wie „Escape History. Attentat auf Jules Verne“ (EMF) oder „Du entscheidest! Der Ruf des Kerkers“ (ArsEdition) sprechen zum Beispiel Fans von Online-Rollenspielen an. Das oftmals (pseudo-)mittelalter­liche Setting dieser Online-Spiele lässt sich bei vielen Rätseln wiederfinden.

Buchleser können zudem bekannte Stoffe wiederfinden. Beispiele aus dem ArsEdition-Programm, wo man sich bei neueren Stoffen deutscher Autoren bedient:

Volker Kutschers erster „Gereon Rath“- Roman „Der nasse Fisch“ wird im September zum Mitmach-Krimi. Kurz darauf wird im Oktober bei Piper der 9. „Gereon Rath“- Roman „Transatlantik“ erscheinen.

Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf ergänzt seine „Ostfriesen“-Reihe durch das Krimispiel „Ostfriesenspiel“.

Mit „Kluftinger in Gefahr!“ erschien bereits im vergangenen Jahr ein Krimispiel zur Regionalkrimi-Reihe des Autorenduos Klüpfel & Kobr.

EMF setzt auf bekannte Figuren der Literaturgeschichte: „Lupin. Escape Game“ basiert auf dem im frühen 20. Jahrhundert von Maurice Leblanc erschaffenen Meisterdieb Arsène Lupin, der im vergangenen Jahr durch die gleich­namige Netflix-Serie wieder bekannter wurde. „Die reichweitenstarke Netflix-Serie mit ihrem spannenden Plot wird verbunden mit der Möglichkeit, selbst in die Rolle des sympathischen Anti-Helden zu schlüpfen und ihm nachzueifern“, preist Kreß das Mitmach-Rätsel im Buchformat an.

Außerdem können Krimi-Fans Seite an Seite mit dem bekanntesten Detektiv der Literaturgeschichte ermitteln: In „Crime Cases. Verbrecherjagd mit Sherlock Holmes“ kann man in die Rolle von dessen Assistent Dr. Watson schlüpfen.

Die Fans gezielt ansprechen

Interaktive Krimis lassen sich allein spielen, oft wird aber gemeinsam gerätselt. „Interaktive Krimis oder Escape-Games sind oft ein gemeinsames Event, sie werden gern verschenkt. Das gemeinsame Rätseln steht im Vordergrund“, weiß ArsEdition-Kommunikationsleiterin Britta Kierdorf. Um die diversen Zielgruppen anzusprechen, ist sie kreativ geworden:

Für die neuen Krimispiele zu den Werken von Klaus-Peter Wolf und Volker Kutscher soll es eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne geben. Das Reiseunternehmen Flixbus wird dazu nicht nur Leseproben in seinen Bussen verteilen, sondern auch an den Fahrzeugen angebrachte Werbung durch ganz Deutschland fahren.

Im Falle von Wolfs „Ostfriesenspiel“ sollen vor allem auch Ostfriesland-Fans angesprochen werden. Und weil die überwiegend in Nordrhein-Westfalen leben, liegt ein Schwerpunkt der Anzeigenkampagne im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Volker Kutschers Krimis um Kommissar Gereon Rath, der im Berlin der 1930er Jahre ermittelt, sind dagegen in der Hauptstadt besonders beliebt. Daher wird es dort auch eine große Premiere mit Kutscher geben.

Mehrfach spielbare Rätselgeschichten

Bei vielen bekannten Escape-Games müssen Teile des Spielsets zerschnitten, bemalt oder anderweitig „zerstört“ werden, um das Rätsel zu lösen, und können deswegen nur einmal gespielt werden. Bei ArsEdition hat man darauf wert gelegt, dass die Bücher und Spiele in den meisten Fällen mehrfach genutzt werden können. „Bei einigen unserer Bücher müssen die Seiten aufgeschnitten werden, aber auch dann kann nochmal gerätselt werden“, erklärt Dido Nitz, ArsEdition-Programm­leiterin für Geschenkbücher. Der englische Markt habe beim Lizenzeinkauf sogar darauf bestanden, dass die Seiten direkt aufgeschnitten geliefert werden.

Milena Hillingmeier

Krimi & Thriller– im buchreport.magazin 5/2022 Das buchreport.magazin steht für Abonnenten von buchreport.digital im E-Paper-Archiv zur Verfügung.

Die gedruckte Ausgabe können Sie hier bestellen.