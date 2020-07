Das waren die umsatzstärksten Titel des 1. Halbjahres

Bücher und Autoren

Das 1. Halbjahr war coronageschädigt für die Buchbranche historisch schwach. Hier geht es zu den ausführlichen Analysen der einzelnen Märkte:

Die Tabelle zeigt die umsatzstärksten Titel dieser schwierigen Saison. Eine bemerkenswerte Karriere vollzieht der vor einem Jahr bei Hanserblau herausgebrachte Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens, der 2019 schon gut nachgefragt war, aber in diesem Jahr ohne auffällige Corona-Delle kontinuierlich zulegt und so zum umsatzstärksten Titel des 1. Halbjahres aufgestiegen ist. Ansonsten sind umsatzstarke Titel mit Longseller-Qualitäten im Sachbuchbereich verortet, angeführt von Stefanie Stahls „Das Kind in dir muss Heimat finden“.