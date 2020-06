Das verlässliche Geschäft

Es ist die große Ausnahme in der Krise: Hat der Verkauf aller physischen Buchhandelsprodukte durch den Corona­virus-Shutdown im Frühjahr 2020 massiv gelitten, so blieb der Kalenderverkauf praktisch unbeeinträchtigt. Er hatte allerdings auch praktisch gar nichts zu verlieren, denn der Kalendermarkt liegt im März und April ohnehin nahezu brach – auch noch bis weit in den Mai hinein: Die Reste der alten Saison sind verramscht, die neuen Titel noch nicht ausgeliefert.

Das Geschäft mit den Kalendern 2021 hat also voraussichtlich gute Chancen, sich in „alter Normalität“ und gewohntem Rhythmus einzuschwingen. Die Verlage haben zwar ein bisschen Sorge, der Handel könnte unter dem Schock der Frühjahrseinbußen zurückhaltender disponieren, andererseits haben die Vertriebler gute Argumente auf ihrer Seite. Das Kalendergeschäft steht wie keines für Verlässlichkeit und Konstanz: ...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.spezial Kalender 2021, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.