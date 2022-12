Das sind die SPIEGEL-Jahresbestseller 2022

Bücher und Autoren

Bonnie Garmus hat mit „Eine Frage der Chemie“ den Jahresbestseller 2022 vorgelegt und damit die Vorjahres-Position von Juli Zeh übernommen. Der bei Piper verlegte Titel erschien im März 2022 und führt nun die Liste der SPIEGEL-Jahresbestseller im Hardcover Belletristik an.

Wie im Vorjahr (mit „Playlist“) geht Platz 2 (mit denkbar knappem Abstand) an Sebastian Fitzek, diesmal jedoch für seinen Titel „Mimik“, der gerade erst im Oktober erschien. Bestsellergarant Fitzek schob sich seit Mitte Dezember tatsächlich dank guter Verkaufszahlen im Endspurt noch an Dörte Hansen vorbei, deren Buch „Zur See“ (Penguin) somit auf Platz 3 landete. Denkbar, dass Fitzek zum 31. Dezember tatsächlich noch zu Garmus aufschließt – ein knappes Rennen ist es allemal.

Die US-amerikanische Autorin Garmus war mit ihrem Debütwerk schon früher im Jahr eine der Top-Favoritinnen auf eine starke Platzierung unter den Jahresbestsellern. Im Oktober wurde der Titel von etwa 900 inhabergeführten Buchhandlungen zum „Lieblingsbuch der Unabhängigen“gekürt.

Platz 4 geht an Ferdinand von Schirach für sein Buch „Nachmittage“ (Luchterhand), in dem von Schirach von milden Frühsommermorgen erzählt, von verregneten Nachmittagen und schwarzen Nächten. Seine Geschichten spielen in Berlin, Pamplona, Oslo, Tokio, Zürich, New York, Marrakesch, Taipeh und Wien. Es sind kurze Geschichten über die Dinge, die das Leben verändern, über Zufälle, falsche Entscheidungen und die Flüchtigkeit des Glücks.

Kurt Krömer siegt im Sachbuch

Im Hardcover Sachbuch führt im Ranking 2022 kein Weg an Kurt Krömer vorbei. Der Komiker, Schauspieler und Autor verarbeitet in seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ (Kiepenheuer & Witsch) das Thema Depression und seine eigene Geschichte mit der Krankheit. Mit der öffentlichen Debatte begann er in seiner eigenen Sendung „Chez Krömer“, in der er das Thema 2021 mit dem ebenfalls persönlich betroffenen Torsten Sträter diskutierte und später für diese Sendung mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.

Auf Platz 2 schiebt sich Brianna Wiest mit ihrem Buch „101 Essays, die dein Leben verändern werden“ (Piper). Die US-Amerikanerin hat mit ihren philosophischen Büchern schon länger einem breiten Publikum bekannt und legt in diesem Jahr im Sachbuch ihr erstes Buch in deutscher Übersetzung vor. Gestützt wurden die Verkäufe durch eine Auswahl des Buches durch die Videoplattform TikTok, die es als Buch des Monats im Juli 2022 vorstellte.

Auf Platz 3 folgt dann Marietta Slomka mit ihrem Buch „Nachts im Kanzleramt“ (Droemer), einer Sammlung von Einblicken hinter die Kulissen des Politik-Betriebs. Slmoka, Journalistin und lange Moderatorin des „heute-journal“ im ZDF. Für Slomka ist es nach längerer Pause das erste Buch und landete damit zwischenzeitlich sogar auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Die Top 3 verfehlte das Duo Richard David Precht und Harald Welzer mit ihrer durchaus strittig diskutierten Medienkritik „Die Vierte Gewalt – Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird“ (S. Fischer) knapp, aber Platz 4 ist angesichts des Erscheinungstermins im September durchaus beachtlich, dank großer Medienpräsenz der Autoren aber auch nicht völlig überraschend.

Meistverkaufte Titel insgesamt

Mit „Der Gesang der Flusskrebse“ (Heyne) hat Delia Owens in 2022 das meistverkauften Buch abgeliefert – über alle Buchtypen hinweg. Platz 2 sicherte sich Bonnie Garmus mit „Eine Frage der Chemie“ (Piper). Seriensieger Sebastian Fitzek landete mit seinem neuen Buch „Mimik“ (Droemer) auf Platz 3 des Rankings.

Die Jahresbestsellerlisten

buchreport erhebt die Jahresbestseller in verschiedenen Kategorien:

Hardcover Belletristik

Hardcover Sachbuch

Paperback Belletristik

Paperback Sachbuch

Taschenbuch Belletristik

Taschenbuch Sachbuch

Wirtschaft & Management

Ratgeber

Comic & Manga

Kinder- & Jugendbuch

Hörbuch

DVD

→ Hier geht es zu den Jahresbestsellerlisten.