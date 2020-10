»Das richtige Buch zur richtigen Zeit finden«

Sucht man ein Wort, um die Lage der Kinder- und Jugendbuchhandlung Fundevogel zu beschreiben, so trifft „idyllisch“ wohl am ehesten zu: Von der Freiburger Innenstadt führt eine Brücke über den historischen Gewerbekanal in die Marienstraße, ein altstädtisches Gässchen, in dem neben der Buchhandlung auch Restaurants, ein Spielwarenladen, ein Schuhgeschäft und das Museum für Neue Kunst mit grünem Vorgarten angesiedelt sind.

Diesen Standort am Rande der südlichen Altstadt hat sich Claus-Peter Jepsen bewusst ausgesucht, als er die 80-qm-Buchhandlung vor 35 Jahren gegründet hat, ...

