Der irische Buchmarkt hat Rekorde gebrochen

Markt

Der irische Buchmarkt feiert sein bisher erfolgreichstes Buchjahr seit Beginn der Erhebung. Der Marktforscher Nielsen BookScan, der auch schon den Briten ein erfolgreiches Jahr 2021 bescheinigt hat, vermeldet für Irland +3% gegenüber 2020. Mit einem Umsatz von 165,9 Mio Euro wurde der bisherige Rekord von 2008 gebrochen. Mit 13,3 Mio verkauften Einheiten steht das Jahr 2021 absatzseitig an dritter Stelle hinter 2008 und 2010.

Besonders erfolgreich war das Kinder- und Jugendbuch, welches Rekorde sowohl im Absatz als auch im Umsatz aufstellte. Auch die erfolgreichsten Autoren des Jahres stammen aus diesem Bereich: Julia Donaldson, Jeff Kinney, David Walliams, Dav Pilkey und J.K. Rowling.

Die meistverkauften Bücher des Jahres waren Charlie Mackesys „The Boy, The Mole, The Fox and The Horse“ (Ebury) und Sally Rooneys „Beautiful World, Where are You“ (Faber).