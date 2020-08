»ReBoot« diskutiert Strategien fürs Buchgeschäft

In eigener Sache, Markt, Veranstaltung

Wie geht das Geschäft mit Büchern weiter? Diese Frage war in Vor-Corona-Zeiten noch einfacher zu beantworten als jetzt, wo Verlage und Buchhandlungen weltweit gezwungen sind, vorerst weitgehend auf Sicht zu fahren.

Orientierung stiften für den „Neustart“ will jetzt die neue Online-Konferenz „ReBoot Books, Business and Reading“, indem sie internationale Akteure und Vordenker aus Verlagen, Buchhandlungen, Dienstleistungsunternehmen und Branchenorganisationen zusammenbringt. Am Vortag der Frankfurter Buchmesse soll dann über Lektionen, Strategien und Ausblicke für 2021 diskutiert werden.

Abgedeckt werden dabei 4 Themenbereiche:

Die Kunden: Augen und Ohren auf Bücher richten

Die Verlage: Virtuell operieren

Die Lieferanten: Aufbau eines hybriden und medienübergreifenden Fulfillments

Der Buchhandel: Bücher zu den Kunden bringen.

Zur Vorbereitung werden ab sofort Erfahrungen, Marktdaten und Fallstudien gesammelt und die Konferenz vorab gemeinsam in 4 Online-Workshops zu den einzelnen Themenbereichen vorbereitet (s. Kasten unten für Details).

Präsentiert wird „ReBoot“ von Carlo Carrenho (Berater und Journalist, „PublishNews“), Klaus-Peter Stegen (Berater), Rüdiger Wischenbart (Berater, Analyst, Impresario von Branchenveranstaltungen sowie buchreport-Korrespondent für Österreich) und dem US-Branchenblatt „Publishers Weekly“. buchreport ist als Medienpartner dabei.