Ali Albazaz: »Das Disney des 21. Jahrhunderts werden«

Auf Inkitt können Autoren ihre Werke hochladen. Was gut performt, wird anschließend in der Galatea-App veröffentlicht und zum Kauf angeboten. Gründer Ali Albazaz hat jüngst 50 Mio Euro frisches Kapital eingesammelt. Im Interview gibt er Einblick in die Pläne von Inkitt.

Sie wollen weiter in die USA expandieren, wo sie schon stark sind. Funktioniert Selfpublishing hierzulande nicht?