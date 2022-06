Das Buchpreis-Dilemma

Markt

Es ist eine Frage des Preises. Die Wirtschaftlichkeit der Buchbranche, namentlich des unabhängigen Buchhandels, ist eng verbunden mit den Buchpreisen, die die Verlage festlegen. Dass die Preise über Jahre zu wenig gestiegen sind, gehört seit langem (also auch bereits zu besseren Zeiten) zu den im Handel weitläufig beklagten Befunden.

Höhere Preise machen sich kaum bemerkbar

Mittlerweile heben zwar viele Verlage die Preise stärker an, schon weil die eigene Kalkulation wegen der Kostenexplosion u.a. bei Material, Fertigung und Transport nicht mehr aufgeht. Es sind also keine Preissteigerungen, die die wirtschaftliche Lage verbessern, sondern Schadenbegrenzen:

Die Verlage selbst merken an, dass die Preissteigerungen von der Kostenseite her eigentlich höher ausfallen müssten, zumal die Kostenentwicklung noch keineswegs gebremst ist.

Die versäumten Preiserhöhungen früherer Jahre jetzt mit einem kräftigen Aufschlag gewissermaßen hinter dem Wellenkamm der aktuellen Inflation nachzuholen, erscheint den Verlagen dann aber doch zu riskant. Anders als Lebensmittel und Energie gelten Bücher als eher verzichtbar.

Der Buchhandel kann zwar grundsätzlich bei konstantem Rabatt von den höheren Preisen der Neuerscheinungen profitieren, muss aber seinerseits ebenfalls mit weiter gestiegenen Kosten kämpfen.

Hinzu kommt, dass der tatsächliche Durchschnittspreis wenn überhaupt, dann nur langsam steigt, weil die dominierenden Preise der Backlist-Titel den Schnitt drücken.

Mindestpreis auf der Agenda

In der Not kommen auch ungewöhnlichere Lösungsansätze aufs Tapet, wie jener, dass der Handel selbst seine Erlöse mit höheren Preisen auskömmlicher gestalten könnte. Die Idee haben einige Branchenunternehmen beim Börsenvereins-Vorstand platziert und rütteln damit an dem lang gehegten Branchen-Tabu, den Kern des strengen deutschen Buchpreisbindungsgesetzes nicht anzufassen. Das deutsche Gesetz kennt nur einen verbindlichen Preis ohne jegliche Flexibilitäten.

Die Idee lautet dagegen: Es gibt zwar weiterhin einen vom Verlag gebundenen Preis für Bücher, aber dieser darf überboten werden. Der gebundene Preis wäre also ein Mindestpreis und eine Buchhandlung könnte, wenn diese Flexibilität Gesetz würde, Bücher auch teurer verkaufen. Ob das sein jeweiliger Markt hergibt, würde jeder Händler selbst entscheiden.

Bisher muss der vom Verlag festgelegte Preis als Kompromiss in allen Regionen und auf allen, auch auf preissensiblen nicht-buchhändlerischen Vertriebswegen funktionieren, also etwa am Bahnhof oder im SB-Warenhaus. Schließlich wollen auch die zwischen hoher Verbreitung und wirtschaftlichem Eigeninteresse changierenden Befindlichkeiten der Autorinnen und Autoren ausbalanciert sein.

Auf den Frankfurter Buchtagen wurden im Ausschuss für den Sortimentsbuchhandel die aus Händlersicht unbefriedigende Preissituation („Ein 1000-Seiten-Taschenbuch für 13 Euro macht wütend“) und die Mindestpreis-Initiative diskutiert.

Das Meinungsspektrum zum Mindestpreis reichte von dem Unbehagen, womöglich mit Kunden über Preise diskutieren zu müssen, bis zum Appell zu mehr Selbstbewusstsein und dem eigenen Dienstleistungsversprechen eine größere Preisbereitschaft zuzutrauen.

Auch praktische Aspekte, etwa dass der (Mindest-)Preis nicht mehr aufgedruckt werden dürfe, wurden eingeworfen. Ähnliche Einschätzungen hatte buchreport zuvor in einer breit angelegten Buchhandelsumfrage zusammengetragen (s. buchreport.express 24). In diesem ersten Meinungsbild überwog eindeutig die Skepsis. Allerdings würden mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer im Falle eines gebundenen Mindestpreises durchaus mit höheren Preisen experimentieren (s. Tabelle unten).

> um Thema Buchpreise s. auch den Beitrag von Markus Klose auf buchreport de: www.buchreport.de/go/klose-22-06

> Zur Ausgestaltung der Buchpreisbindung s. den Beitrag von Christian Peter: www.buchreport.de/go/peter-22-06

Wenn es einen gebundenen Mindestpreis gäbe: Was würden Sie tun? Ich würde … … zum vorgegebenen Mindestpreis verkaufen 42% … in Einzelfällen einen höheren Preis nehmen 30% … in einigen Warengruppen mit höheren Preisen experimentieren 16% … auch in der Breite mit höheren Preisen experimentieren 5% Ich weiß es nicht. 7% buchreport-Buchhandels-Umfrage 6/2022 ohne Enthaltungen (2% der Gesamtteilnehmerzahl)